Besondere Gottesdienste am Festsonntag

Bekanntlich feiert die hiesige Pfarrei jährlich am ersten Sonntag im September, heuer also am 1. September, ihr Kirchweihfest. Dazu warten die Ortsvereine Unterpreppach e.V. bereits an beiden Vortagen mit einem reichhaltigen Brauchtums-, Unterhaltungs- und Genussprogramm auf.

Am Sonntag und Montag jedoch weisen besondere Gottesdienst-Angebote auf den Weihetag der Pfarrkirche hin. So gilt am Sonntag um 9.45 Uhr die Einladung zur Teilnahme an der traditionellen Kirchenparade ab Festplatz mit der Jugendblaskapelle zur Pfarrkirche, ehe dort um 10 Uhr Pfarrer Rudolf Theiler den Festgottesdienst zelebriert. Danach führt die Parade zurück um Festplatz.

Der Kirchweihmontag wird ab 13.30 Uhr auf Einladung des Pfarrgemeinderates geprägt von einem Senioren-Gottesdienst im Festzelt mit Pfarrer Theiler. Dabei besteht die Möglichkeit zur Krankensalbung.

Im Anschluss gibt es Kaffee und Kuchen, lockere Unterhaltung und Geselligkeit. Besondere Einladung ergeht an alle Senioren aus der Pfarreiengemeinschaft Ebern und Umgebung. Nach Möglichkeit sollen Fahrgemeinschaften gebildet werden. Bei Bedarf kann ein Hol- und Bring-Dienst angeboten werden - bitte rechtzeitig unter 09531/8510 Bescheid geben. red