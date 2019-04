Besondere Gestaltung

In der Karwoche werden die Gottesdienste in der Stadtpfarrkirche in Hammelburg musikalisch besonders gestaltet. An Gründonnerstag, 18. April, begleitet eine Schola des Kirchenchores den Gottesdienst um 19 Uhr. Der Kirchenchor singt am Karfreitag, 19. April, in der "Feier vom Leiden und Sterben Christi" um 15 Uhr verschiedene Chorsätze zur Karliturgie. Im Mittelpunkt steht dabei die Johannespassion von Hermann Schroeder. Am Ostersonntag, 21. April, erklingt im Hochamt um 10.30 Uhr Michael Haydens "Missa in Honorem Sanctae Ursulae", auch bekannt als die "Chiemsee Messe". Die Gesamtleitung hat Kantor Dieter Blum. sek