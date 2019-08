Besoffene Jugendliche

Mehrere Polizeistreifen mussten am späten Samstagabend am Bahnhof in Bad Staffelstein anrücken, da Anwohner mitteilten, dass dort Jugendliche randalieren würden. Dies konnten die Polizeibeamten vor Ort zwar nicht feststellen, jedoch trafen sie eine junge Dame mit sechs Begleitern an und stellten zum Teil erschreckende Alkoholisierungen bei den Jugendlichen fest. Zwei 16-Jährige hatten einen Alkoholwert von 1,64 beziehungsweise 1,82 Promille. Die beiden wurden in die Obhut der Erziehungsberechtigten gegeben. Die anderen Jugendlichen wurden entsprechend belehrt, da sie zuvor laut Musik gehört hatten. Die Polizei in Lichtenfels wird sich aufgrund der Alkoholisierung mit entsprechenden Stellen in Verbindung setzen. pol