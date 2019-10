Besinnungstag der Laurentius-Senioren

Der Besinnungstag der Eberner Sankt-Laurentius-Senioren findet am Donnerstag 14. November, von 10 bis 15 Uhr im Pfarrzentrum in Ebern statt. Referent Pater Richard Winter Ocarm spricht zum Thema Hoffnung. Ohne Hoffnung kann menschliches Leben nicht gelingen. Die Teilnehmer können sich an diesem Besinnungstag fragen, welche Hoffnungen sie erfüllen und bewegen, welche Rolle der Glaube bei dem Unterwegssein spielt und ob der Glaube Erfüllung schenken kann oder ewige Ungewissheit bleibt. Alle Interessierten sind willkommen. Anmeldungen nehmen bis 8. November Gabi Kaspar (Rufnummer 09531/5160) sowie Bärbel Dressel (Telefon 09531/8615) entgegen. red