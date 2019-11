Besinnung in der Provinz Bozen-Südtirol

Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Hausen und die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) laden am Mittwoch, 27. November, zu einem Seniorennachmittag in den Pfarrsaal St. Wolfgang nach Hausen ein. Ab 14 Uhr wird dort F. Bayer-Thäle über Kirchen und Klöster auf dem Besinnungsweg in Südtirol erzählen. red