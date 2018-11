Besinnliches in der Basilika

Nachdem die Sanierung der Basilika in Marienweiher erst im nächsten Jahr beginnen wird, können in dem Gotteshaus in der Vorweihnachtszeit weiterhin Konzerte stattfinden. Den Auftakt bildet am kommenden Sonntag, 25. November, um 17 Uhr zum Abschluss des floristisch-kulinarischen Adventsmarkts (Beginn um 10 Uhr) ein Auftritt des Nordhalbener Chors "Gemeinsangkeit". Der Klangkörper hat bei seinen Auftritten in der Basilika bereits mehrmals die Besucher begeistert.

Der Laienchor unter der Leitung von Ilona Ruf möchte wieder mit der ganzen Bandbreite seines Spektrums unterhalten. Zur Aufführung kommen Werke aus dem Bereich Neues Geistliches Lied ebenso wie klassische Chorstücke vom Barock bis zur Spätromantik.

Mit Klavier und Orgel

Dabei sind die Darbietungen von "Gemeinsangkeit" nach Themenblöcken geordnet. Gesungen wird in deutscher und englischer Sprache, aber auch auf Lateinisch. Unterstützt wird das Ensemble von Klavier und Orgel. Die farbliche Illumination des Chorraumes soll die liturgische Zugehörigkeit der Themenblöcke verdeutlichen.

Am ersten Adventssonntag, 2. Dezember, um 17 Uhr wird nach der Herbergssuche ein vorweihnachtlicher Abend mit vier Chören aus der Region die Besucher erfreuen. Zu hören sein werden der Gesangverein 1896 Fölschnitz, der Gesangverein Rothwind/Fassoldshof, der Männergesangverein Wartenfels/ Schwand und der Gesangverein "Liederhort" Ludwigschorgast. Bereits am Vorabend wird um 19.30 Uhr auf dem Parkplatz der Weihnachtsbaum aufgestellt. Die Besucher dürfen sich auf ein Lagerfeuer und Glühwein freuen.

Vorverkauf hat begonnen

Andy Lang, der bekannte Songpoet, wird am zweiten Adventssonntag, 9. Dezember, um 17 Uhr nach Marienweiher kommen. Ebenfalls nach der Herbergssuche wird er mit einfühlsamen Liedern auf die Adventszeit einstimmen. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 13 Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Karten sind im Vorverkauf bei der Buchhandlung Friedrich in Kulmbach, in der Sparkasse, der Raiffeisenbank sowie in der Lottoannahmestelle Greim - alle in Marktleugast - sowie im Klosterladen in Marienweiher erhältlich.

Ebenfalls wird am zweiten Advent um 9.30 Uhr die inzwischen zur Tradition gewordene Krippenausstellung im Kantoratsgebäude eröffnet. Diese ist anschließend bis zum 6. Januar zu sehen.

Am 16. Dezember um 17 Uhr wird der Chor "SANVoices" aus Stadtsteinach nach der Herbergssuche die Besucher in der Basilika erfreuen.

Den Abschluss dieser Konzertreihe bildet am zweiten Weihnachtsfeiertag um 17 Uhr das traditionelle Weihnachtskonzert des Musikvereines Marktleugast. kpw