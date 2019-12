Besinnliches in Borkuscht

Weihnachtlich herausgeputzt präsentierte sich der historische Marktplatz beim 33. Borkuschter Weihnachtsmarkt.

An den Ständen wurden kunsthandwerkliche Geschenkartikel, Dekorationsartikel aus Holz, viele schöne Handarbeiten, Modeartikel und Töpferwaren zum Kauf angeboten. Verführerische Düfte luden zum Verkosten und Verweilen bei Waffeln, Stollen, Kuchen, Feuerspatzen, Glühwein und vielen anderen Köstlichkeiten ein.

Auf der Bühne vor der Stadtpfarrkirche war am Nachmittag ein buntes Programm aus Musik und Tanz geboten. Besonders die Auftritte der Friedrich-Baur-Grundschule und die Vorführungen der Kleinsten von Kindergarten und Hort zogen die Aufmerksamkeit auf sich. Nur schade, dass den Zuschauern dann die Sicht durch jene Eltern versperrt wurde, die unbedingt auf den oberen Treppenstufen stehen mussten.

Nach der Begrüßung durch Bürgermeisterin Christine Frieß am späten Nachmittag teilten der Nikolaus und das Christkind Marie Schneider Geschenke an die Kinder aus. Jetzt wurde es langsam schon dunkel, und die Lichterketten in den Buden und der große Christbaum vor der Kirche tauchten das Marktplatzensemble in ein besonders romantisches Licht. koh