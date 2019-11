Bamberg 26.11.2019

Veranstaltungen

Besinnliches auf der Burg

Die Einstimmung in die Vorweihnachtszeit beginnt der Altenburgverein am Sonntag auf seiner Burg. In einer besinnlichen Stunde soll der Alltag in den Hintergrund treten. Um 16 Uhr wird im Rittersaal de...