Die Band "Viels@itig" wird am Sonntag, 27. Oktober, um 18 Uhr eine meditative Stunde in der Kapelle Patrona Bavariae abhalten. Alle Bandmitglieder sind seit Jahren ehrenamtlich mit viel Liebe und Freude bei der Sache. Die Leiterin der Band, Barbara Vetter, schafft es immer, alle Besucher in ihren Bann zu ziehen. red