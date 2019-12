Besinnliche Stunden

Zur Einstimmung auf den Advent lädt der Musikverein Ludwigschorgast am Wochenende die Bevölkerung zu zwei Veranstaltungen ein. Die Besucher am Freitag, 6. Dezember, erwartet um 19 Uhr in der alten Pfarrkirche eine besinnliche Stunde mit Musik- und Wortbeiträgen durch verschiedene Gruppen des Musikvereins. Anschließend treffen sich die Aktiven, Mitglieder, Freunde und Gönner zu einer vorweihnachtlichen Feier im Vereinslokal Schicker. Das Adventskonzert findet am Samstag, 7. Dezember, nach der Wort-Gottes-Feier mit den Kindergartenkindern, die um 16.30 Uhr beginnt, auf dem Kirchenvorplatz statt. Der Nikolaus wird Süßigkeiten verteilen. Für die Erwachsenen gibt es Glühwein, Lebkuchen und Stollen. tb