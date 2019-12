Besinnliche Senioren

Der besinnliche Teil des Nachmittags stand unter dem Thema "Barbara - Aufblühen im Leben mit Gott". Mit der Adventsfeier beendete der Seniorenkreis Kirchehrenbach sein Jahresprogramm. In der Adventszeit trifft man im Heiligenkalender der Kirche auf adventliche Menschen: Das sind Heilige, die den nachfolgenden Generationen durch Gedenktage, Legenden, Bräuche und Symbole viele Jahrhunderte erhalten geblieben sind. So gedenken wir am 4. Dezember der Heiligen Barbara. Auf diese mutige Frau schauen wir heute und überlegen, wo sie uns Vorbild in unserem Leben sein kann: In der Lebensgeschichte von Barbara können wir nachlesen, dass sie treu für das eintrat, was in ihren Augen richtig war. Zu den einzelnen Impulsen wurden sieben Kirschzweige (Barbarazweige) in einen Vase gestellt, dazu wurden der Vers "Alle Knospen springen auf, fangen an zu blühen" gesungen. Ulrike Götz bedankte sich bei Waltraud Pokorny, Helga Schüpferling und Josef Gebhardt für ihre Mitarbeit. Bei Kaffee, Tee, Kuchen und Stollen unterhielten sich die Besucher rege und sie bekamen einen besinnlichen Kalender r 2020. red