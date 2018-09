Besichtigung von Sanierungsbeispielen

Besichtigung Neun Sanierungsbeispiele von Privateigentümern und ein kommunales Beispiel sind zu besichtigen. In der Kernzeit von 14 bis 18 Uhr am Samstag, 29., und Sonntag, 30. September, öffnen die Anwesen jeweils individuell ihre Türen: in Bergrheinfeld das generalsanierte Rathaus, in Euerbach gleich drei umgebaute Innerortsanwesen, in Geldersheim ein umgenutzter Hof mit einem neuen Wohnhaus, in Maibach eine energetisch sanierte Doppelhaushälfte, in Rütschenhausen ein umgestalteter Bauernhof mit einem grünen Innenhof samt Bachlauf, in Schnackenwerth eine Neunutzung eines fränkischen Doppelhofes für zwei Familien und in Schleerieth ein Neubau in einer Scheunenstruktur. sia