Besichtigung von Ortsstraßen

Die Marktgemeinderäte Oberthulba unternehmen bei ihrer nächsten Sitzung am Dienstag, 2. April, eine gemeinsame Besichtigung der Ortsstraßen in Oberthulba und in den Gemeindeteilen. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr am Rathaus. Im Anschluss wird die Sitzung im Rathaus fortgeführt. sek