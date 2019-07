Besichtigung eines Waldkindergartens

Eine naturnahe Kinder-Betreuungseinrichtung in der Gemeinde Heroldsbach? Derzeit werden in vielen Gemeinden Waldkindergärten errichtet. Die Nachfrage von Eltern für derartige Einrichtungen ist groß - auch in Heroldsbach wird darüber diskutiert. Die Freien Wähler Heroldsbach-Thurn und die Freie Wählergemeinschaft Oesdorf laden daher alle interessierten Bürger zu einer Besichtigungs- und Informationsfahrt zum Waldkindergarten nach Gunzendorf ein. Treffpunkt am Donnerstag, 18. Juli, ist um 17.45 Uhr beim Rathaus in Heroldsbach. Die Rückkehr ist bis spätestens 20 Uhr geplant, so dass auch Eltern mit Kindern teilnehmen können. Für die Tour stehen zwei Gemeindebusse bereit. red