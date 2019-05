In Zusammenarbeit mit dem Bundeswehr-Dienstleistungszentrum besuchen Stadträte, Kreisräte, Mitglieder des Christlichen Bürgerblock CBB und der Freien Wähler im Landkreis Bad Kissingen am Mittwoch, 22. Mai, die Regionalausstellung der Bundeswehr. Im Anschluss an die Führung wird Energieexperte und Ehrenbürger Hans Josef Fell einen Vortrag über Energiewende und Klimaschutz halten. Treffpunkt ist um 18 Uhr im Lager Hammelburg, Rommelstraße 27. sek