Besichtigung des Windparks

Die Firma Prowind GmbH aus Osnabrück baut in der Marktgemeinde einen Windpark mit drei Windkraftanlagen des Herstellers GEWind Energy GmbH aus Salzbergen. Die Baufreigabe wurde im September erteilt. Die Inbetriebnahme der drei Windkraftanlagen soll noch in diesem Jahr erfolgen.

Dr. Manuela Rottmann vom Bündnis 90/Die Grünen lädt am Donnerstag, 21. November, um 10.30 Uhr zum Besuch der Baustelle des Windparks Elfershausen ein. Treffpunkt für Ortsunkundige zur gemeinsamen Anfahrt ist um 10 Uhr am Gasthaus "Zum Adler", Hauptstraße 17, in Elfershausen-Langendorf. sek