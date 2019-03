Besichtigung des Müllheizkraftwerkes

Alle Interessierten haben die Gelegenheit mit der BN-Kreisgruppe Kronach im Müllheizkraftwerk Coburg des ZAW am Samstag, 23.März, eine Führung zu erleben. Dort wird Restmüll, jährlich etwa 135 000 Tonnen, genutzt, um Strom und Fernwärme zu erzeugen. Der Treffpunkt in Kronach ist um 13.15 Uhr am Kaulanger, in Coburg, Glender Straße 30, um 14 Uhr. Bitte zu beachten: Die Führung ist nicht geeignet für Kinder unter zehn Jahren. Zur besseren Planung wird um Anmeldung bis spätestens Donnerstag, 21. März, 18 Uhr, unter der Rufnummer 09261/94404 oder kronach@bund-naturschutz.de gebeten. red