Besichtigung des Feuerwehrhauses

Die Gemeinderäte von Theres treffen sich am Mittwoch, 18. April, um 18.30 Uhr am neuen Feuerwehrgerätehaus in Obertheres zu einer Sitzung. Nach der Besichtigung der Räumlichkeiten findet im Sitzungssaal der Verwaltungsgemeinschaft die Beratung statt. Folgende Punkte stehen dabei auf der Tagesordung: Bauantrag wegen Nutzungsänderung für die Praxis am bestehenden Wohnhaus in Unterheres; Änderung der Friedhofsgebührensatzung; die Schöffenwahl 2018; Antrag des TV Obertheres auf Bau und Förderung eines Brunnens mit Zisterne und Beregnungsanlage am Sportgelände; Aktuelles zur Allianz Main & Haßberge. red