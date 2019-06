Besichtigung der WfbM

Der Seniorenkreis der Pfarrei Mainroth führt am Mittwoch, 17. Juli, eine Besichtigung der Werkstätten für behinderte Menschen in Michelau/Neuensee durch. Nach der Führung ist eine Kaffeepause im Glascafé eingeplant. Abfahrt ist um 12.10 Uhr in Schwarzach, danach Fassoldshof/Rothwind, Mainroth und Mainklein (circa 12.30 Uhr). Die Rückfahrt ist für 16.30 Uhr geplant. Der Seniorenkreis bittet um möglichst zügige Anmeldung beim Seniorenteam Margret Krause, Margit Gärtlein, Ingrid Kohles oder Helga Mayer. red