Die Diabetiker-Selbsthilfegruppe unternimmt am Mittwoch, 10. Juli, eine Besichtigung der Ölmühle in Kürnach. Abfahrt ist um 13 Uhr am Parkplatz "Oberes Tor", die Rückfahrt erfolgt gegen 17 Uhr. Um 14 Uhr steht die Besichtigung und Vorführung einer Leinölpressung in der Ölmühle mit Verköstigung auf dem Programm, anschließend gibt es Kaffee und Kuchen. Betroffene und Interessierte können sich noch bei Günter Scheuring unter u.scheuring@googlemail.com oder Tel. 09733/5139 anmelden. sek