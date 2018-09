Besichtigung der Lippelsgasse

Bei einem Ortstermin am Dienstag, 25. September, besichtigt der Marktgemeinderat Maßbach den hinteren Bereich der Lippelsgasse in Poppenlauer, der neu gestaltet werden soll. Die Räte treffen sich um 19 Uhr, anschließend wird die Sitzung im Rathaus in Maßbach weitergeführt. sek