Besichtigung "Am Callenberg"

"Selbstbestimmt leben - rundum gut versorgt" lautet das Motto des neuen Wohnparkes "Am Callenberg" in Weidach. Am heutigen Dienstag, 11. Juni, um 14.30 Uhr informiert Matthias Neuf vor Ort über das Konzept. In 26 Apartments bietet der ASB, was sich viele Menschen fürs Alter wünschen. Die Anfahrt zum Wohnpark ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich. Wer eine Mitfahrgelegenheit braucht, kann dies im Servicebüro des Treffs am Bürglaßschlösschen bei der Anmeldung mit angeben. Anmeldung ist unter Telefon 09561/94415 erforderlich. red