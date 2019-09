Zu dem Vortrag "Der Besenbinder und Poet Franz Josef Ahles - eine Würdigung zu seinem 150. Geburtstag" von Günter Dippold lädt die CHW-Bezirksgruppe Burgkunstadt/Altenkunstadt am morgigen Mittwoch, 18. September, um 19 Uhr nach Burkheim in den Gasthof Fiedler, Bgm.-Püls-Straße 1, ein. Franz Josef Ahles, geboren am 18. September 1869 in Würzburg, war ein einfacher Mann aus dem Volke. Von 1886 bis 1939 lebte er in Burkheim. Neben seiner Arbeit in seiner kleinen Landwirtschaft - seinem Rittergut - widmete er sich in den Wintermonaten der Besenbinderei. Bei dieser Arbeit ließ er seine Gedanken schweifen und brachte sie zu Papier. Er hinterließ einen reichen Schatz an Gedichten die auch veröffentlicht wurden. Der Kordigast war sein Heimatberg, den er in nicht weniger als sechs Gedichten besang. Das bekannteste ist "Das Lied vom Kordigast". Der Referent wird über Leben und Werk des Heimatdichters Franz Josef Ahles berichten, musikalisch wird der Abend begleitet von der Gruppe "Fränkischer Wind". Die Veranstaltung ist kostenfrei und es ergeht Einladung an alle Heimat- und Geschichtsfreunde. Näheres zum CHW-Programm bei Gruppenleiterin Jutta J. Löbling, Altenkunstadt und im Netz unter www.chw-franken.de. red