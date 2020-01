"Besenbinder" sind schon in Bestform

Der Karnevalsclub Röttenbach (KCR) "Besenbinder" startete mit seinen Tanzsportlern nach der Weihnachtspause am vergangenen Wochenende in Naila.

Begonnen wurde mit der Jugend: Die Grünholzgarde tanzte sich auf den vierten Platz von 14 Startern. Die beiden Jugendmariechen Lara Keim (439 Punkte) und Fiona Dittrich (423 Punkte) landeten auf Platz zwei und drei des Siegerpodestes. Der Schautanz der Jugend "Symphonie - zusammen eins" erhielt 411 Punkte und ertanzte sich damit den dritten Platz.

Die Altersklasse Junioren folgte danach: Hier holte sich die Reisiggarde den dritten Platz mit 427 Punkten. Lea Höhn verzauberte mit tänzerischer Qualität in Höchstform. 463 Punkten errechnete ihr die Jury. Dies bedeutete zum wiederholten Mal Platz eins für Lea. Anna Feiler kam mit 427 Punkten auf Rang fünf von 31 gemeldeten Starterinnen. Die Juniorenschautanzcrew zeigte ihren humoristischen Schautanz "and action" und ertanzte sich mit 454 Punkten den ersten Rang.

Am Sonntag folgte dann die Ü15, Altersklasse A3: Die Zunftmeistergarde des KCR erhielt 415 Punkte und landete auf Rang acht von 29 gemeldeten Garden. Die Besenbindergarde ging mit 27 Tänzerinnen auf die Turnierbühne. Das Team ertanzte sich 476 Punkte und erhielt für diese Leistung den ersten Platz. Die neue gemischte Garde der Besenbinder ertanzte mit 420 Punkten den zweiten Platz.

Auch für die Ü15-Mariechen gab es wieder Spitzenplätze. Bianca Dürrbeck in neuem Kostüm bekam für ihre starke Leistung 483 Punkte - Rang 2. Michelle Zerrahn ertanzte sich auch bei diesem Turnier wieder 470 Punkte, Rang 3 hieß es bei Disziplinende für sie. Auf Platz fünf kam Carina Mayer mit 460 Punkten. Es folgten Antonia Popp mit 452 Punkten auf Rang 6 und Victoria Wagner mit 451 Punkten auf Rang 7. Martina Salomon kam mit 434 Punkten auf Platz elf von 31 gestarteten Mariechen.

Beim Schautanz des deutschen Meisters der Ü15 ging es wieder "top secret" zur Sache. Die mittlerweile 47 Tänzerinnen und einen Tänzer starke Schautanzgruppe zeigte einen hervorragenden Tanz in und um die "Area 51". 483 Punkte bedeuteten auch hier am Ende Platz eins. Insgesamt hat der KCR damit bisher 17 Qualifikationen für die süddeutsche Meisterschaft in der Tasche.

Die Besenbinder tanzen aber nicht nur auf Turnieren, sondern feiern auch Fasching. Für die erste Prunksitzung am Freitag, 7. Februar, gibt es noch Eintrittskarten in der St.-Mauritius-Apotheke, Hauptstraße 3 a in Röttenbach.

Für die "Halli-Galli"-Rosenmontagsparty am 24. Februar in der Lohmühlhalle Röttenbach gibt es ab Februar und an der Abendkasse Eintrittskarten. Die kleinen Narren dürfen sich am Faschingsdienstag, 25. Februar, ebenfalls in der Lohmühlhalle austoben. Patricia Lederer