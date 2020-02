Besenbinder sind fränkische Spitze

Der Karnevalsclub Röttenbach (KCR) "Die Besenbinder" kam am vergangenen Wochenende zum wiederholten Mal mit dem Titel "Fränkische Meister" in den Kategorien Garde und Schautanz nach Hause.

Bei den Tanzpaaren erreichten Michelle Zerrahn und Mario Ludwig den fünften Rang. Nina Medla und Mike Corigliano folgten ihnen auf Platz 6 der fränkischen Tanzpaare. In der Kategorie gemischte Garden erreichte die in dieser Session neu gegründete Gruppe mit vier Männern und acht Frauen den Titel fränkischer Vizemeister mit 424 Punkten.

479 von 500 möglichen Punkten

Die 30 Tänzerinnen starke Besenbindergarde ertanzte mit 479 von möglichen 500 Punkten den ersten Platz und wurde erneut Fränkischer Meister der weiblichen Garden Ü15. Die Zunftmeistergarde des KC Röttenbach holte sich den neunten Platz mit 409 Punkten.

Bei den Tanzmariechen ergaben sich folgende Ergebnisse: Bianca Dürrbeck erreichte 479 Punkte, Platz 2 und ist somit fränkische Vizemeisterin. Michelle Zerrahn folgt ihr auf Platz 3 mit 472 Punkten. Platz 4 ging mit 468 Punkten an Carina Mayer, Antonia Popp folgt mit 457 Punkten auf Rang 6 und Victoria Wagner auf Rang 7 mit 455 Punkten. Martina Salomon ertanzte sich mit 444 Punkten den elften Platz von 36 fränkischen Starterinnen und erhielt außerdem die Qualifikation für die süddeutsche Meisterschaft in Trier.

Beim Schautanz der Ü15 belegte die 50 Tänzerinnen starke Mannschaft des KCR Rang Eins. Mit 481 Punkten dürfen sich die Besenbinder auch in dieser Sparte wieder fränkischer Meister nennen. Am 15. März geht es für die Altersklasse Ü15 der Röttenbacher Karnevalisten zu den süddeutschen Meisterschaften in Trier.

Fasching in Röttenbach

Bis dahin wird in Röttenbach noch fleißig Fasching gefeiert. Am Rosenmontag gibt es wie immer in der Lohmühlhalle eine Rosenmontags-Faschings-Party. Hierfür können Karten im Vorverkauf bei DS Sports, Lohmühlweg 14, 91341 Röttenbach oder online unter www.besenbinder.de gekauft werden.

Der Faschingsdienstag gehört wieder den Kindern. Eine riesige Faschingssause für die kleinen Gäste wird ab 14 Uhr in der Lohmühlhalle gefeiert. Florina und Team führen wieder mit vielen Spielen, Tänzen und tollen Tanzeinlagen durchs bunte Programm. Karten gibt es wie immer an der Tageskasse. Aschermittwoch wird der Rathausschlüssel dann endgültig wieder zurückgegeben. Ab 10.45 Uhr werden die Geldbeutel gewaschen und der Bürgermeister darf wieder regieren. Patricia Lederer