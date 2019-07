"Besenbinder" feiern ihre Erfolge

Die Röttenbacher "Besenbinder" haben mit ihren Tänzen heuer zahlreiche Erfolge eingefahren, unter anderem gab es zwei deutsche Meistertitel und drei Vizemeistertitel auf Bundesebene. Um das zu feiern, steigt am Samstag, 13. Juli, ab 21 Uhr eine riesige Super-Sommer-Meister-Party in der Lohmühlhalle Röttenbach mit Stargast DJ Tonic, bekannt vom Bayern-3-Party-Schiff. Es gibt sommerliche Meister-Cocktails und die ein oder andere kulinarische Überraschung. Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse zum Preis von fünf Euro. red