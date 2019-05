An "Christi Himmelfahrt", 30. Mai, ist wieder "Besenausschank" der Hausbrauer. Ab 11 Uhr startet der Festbetrieb. Ab 13 Uhr spielen die "Urlesbacher Musikanten" und ab 16.30 Uhr der Musikverein Kleinwenkheim auf dem Kirchplatz . Am Morgen des 30. Mai findet die "Sternwallfahrt" nach Thundorf statt. Die Prozession in Maßbach startet um 8.30 Uhr, in Theinfeld und Rothhausen jeweils um 9.15 Uhr. In Thundorf findet um 10 Uhr ein Wallfahrergottesdienst statt. red