Beschwingt ins neue Jahr

Christiane reuther Begeisterung herrschte bei den drei Neujahrskonzerten des Bamberger Streichquartetts im voll besetzten Spiegelsaal von Schloss Oberschwappach. Zum Motto "Wiener Klassik und Wiener Walzer" ergänzten sich die musikalische Hochsprache und der musikalische Dialekt mit Werken von Joseph Haydn und Ludwig van Beethoven im ersten Teil sowie beschwingten Polkas, Ländlern und Walzern von Schubert, Lanner und Strauss nach der Pause. Der Applaus belegte den Erfolg eines stimmigen Programms, das der Musiker Karlheinz Busch witzig, kenntnisreich und unterhaltend moderierte und das das Bamberger Streichquartett mit Raúl Teo Arias, Andreas Lucke, Branko Kabadaic und Karlheinz Busch leidenschaftlich intonierte.

Das letzte vollendete Quartett von Haydn op. 77 Nr. 2 - geschrieben im Jahr 1797 - entfachte einen musikalischen Sturm an rhythmischen Raffinessen und klanglichen Kontrasten, die bereits an Beethoven erinnern. In vier Sätzen konnte Haydn noch einmal einen Glanzpunkt setzen. Im gleichen Jahr begann Beethoven erstmals, Streichquartette zu komponieren. Seine Sprache formulierte und artikulierte er neu und anders, wie Moderator Busch erklärte: "Er will nicht mehr nur unterhalten, er will mit seiner Musik die Hörer eher verunsichern, sie wachschütteln, er sucht die Katharsis, also eine seelenreinigende Wirkung." Die schroffen Akzente in den Ecksätzen von op. 18 Nr. 2 in G-Dur, das melodische, romantische Singen im Adagio, unterbrochen von schnellen Einwürfen, und ein witziges Scherzo machen dieses Quartett zur Speerspitze einer neuen Epoche.

Nach der Pause erklang der musikalische Dialekt aus Wien. Hier wirbelten die schnellen Polkas von Johann Strauss (Vater) und seinen Söhnen Joseph und Johann durch den Spiegelsaal. "Im Fluge", "In Saus und Braus" und die "Champagner-Polka" entzückten das Publikum. Aber auch Ländler von Schubert, die "Steyrischen Tänze" von Lanner und als Höhepunkt der Konzertwalzer "Künstlerleben" von Johann Strauss (Sohn) machten beste Laune und stimmten auf das neue Jahr ein. Am Kontrabass sprang Mal Orcun Mumcuoglu ein, der die Bassstimme fein und akzentuiert spielte.