Beschränkungen an den "Stillen Tagen"

Die Stadtverwaltung Bad Brückenau macht darauf aufmerksam, dass an den sogenannten "Stillen Tagen" Vergnügungsbeschränkungen bestehen. Im einzelnen sind das Allerheiligen (1. November), Volkstrauertag (17. November), der Buß- und Bettag (20. November) und der Totensonntag (24. November). An diesen Tagen gilt die gesetzliche Sperrzeit von 2 bis 24 Uhr. Öffentliche Unterhaltungsveranstaltungen sind nur dann erlaubt, wenn der entsprechende ernste Charakter gewahrt bleibt, schreibt die Bad Brückenauer Stadtverwaltung abschließend in der Pressemitteilung. sek