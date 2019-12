Beschlüsse bleiben

Mit knapper Mehrheit - 6:7 - lehnte der Marktgemeinderat bei namentlicher Abstimmung ab, erneut über die Aufstellungsbeschlüsse zum Solarpark Oberweiler zu sprechen. Die Beschlüsse waren Anfang November gefasst worden. In der Zwischenzeit gab es auch eine Bürgerversammlung dazu. Zudem wurde das Gebiet für den Solarpark um zwei Flächen verkleinert. Die Investoren sollen nun Planentwürfe fertigen lassen. Diese werden dann in einer Marktgemeinderatssitzung vorgestellt. Nach der Billigung im Gremium sollen sie in die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange gegeben werden. red