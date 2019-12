Bescherung bei den Anonymen Impronikern

Für alle Impro-Fans ist schon am Freitag, 20. Dezember, Bescherung, denn da beschenken die Anonymen Improniker ab 20.30 Uhr im Jazzkeller in der Oberen Sandstraße 18 mit ihrer "Delikaten Dezembershow" ihr Publikum. Auf der Bühne werden nicht nur die Scheinwerfer brennen, sondern auch die Spieler sind ganz heiß darauf, den Zuschauern ihre sehnlichsten Wünsche zu erfüllen. "Geht nicht - gibt´s nicht" - so lautet bei dieser Impro-Show die Devise, wenn es darum geht, die Gäste mit funkelndem Ideenglanz einzuwickeln und nach zwei Stunden fantastischer Schlittenfahrt mit leuchtenden Sternenaugen wieder nach Hause zu entlassen. Eintrittskarten für dieses festliche Theaterereignis gibt es beim BVD (Lange Straße, www.bvd-ticket.de, oder können unter kontakt@anonyme-improniker.de reserviert werden. Foto: privat