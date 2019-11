Bescheid übergeben

Dass der Landkreis Bad Kissingen in diesem Jahr 300 000 Euro an Bedarfszuweisungen erhalten wird, war schon bekannt. Jetzt konnte Landrat Thomas Bold offiziell den Bewilligungsbescheid vom bayerischen Finanz- und Heimatminister Albert Füracker entgegennehmen. "Mit diesen Hilfen trägt der Freistaat Bayern zur Konsolidierung und Finanzierung der Kommunen bei. Das kommt den Menschen vor Ort und der gesamten Region zugute", so Bold. Neben der Summe für den Landkreis gibt es für einzelne Kommunen besonderen Grund zur Freude: Die Stadt Bad Kissingen erhält mit 2 250 000 Euro die höchste Einzelzuweisung in ganz Unterfranken. Daneben gehen 1 700 000 Euro an die Stadt Münnerstadt und 1 380 000 Euro an die Stadt Bad Brückenau. red