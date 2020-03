Beschaffungen für die Feuerwehren

Ein Tagesordnungspunkt der letzten Gemeinderatssitzung betraf Beschaffungen für die freiwilligen Feuerwehren in Ober-, Mittel- und Untermembach sowie in Heßdorf.

Dort ging es um die Ersatzbeschaffung eines Rettungssatzes für das LF 10/6. Nach Aussage der Kreisfeuerwehrführung entspricht der von der Feuerwehr Heßdorf ausgemusterte Rettungssatz nicht mehr den einschlägigen Vorschriften. Auch unter Berücksichtigung der anstehenden Verkehrsprojekte muss die Feuerwehr wohl mit einem tauglichen Gerät ausgestattet sein, so der Hinweis des Kreisbrandrates.

Durch die Firma Store aus Rottendorf wurde ein Vorführgerät der Herstellerfirma Holmatro mit einem Rabattnachlass in Höhe von 43 Prozent angeboten. Dieses Angebot mit einer Angebotssumme in Höhe von knapp 16 500 Euro wurde bis zum Sitzungstag befristet.

Für die Freiwillige Feuerwehr Ober-, Mittel- und Untermembach stand auch die Ersatzbeschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges (MZF) auf der Tagesordnung, das bereits am 30. Oktober des letzten Jahres beschlossen wurde.

Nun lagen dem Gemeinderat die Ergebnisse der Ausschreibung in drei Losen vor. Das Fahrgestell wird die Firma Mercedes Benz für einen Mercedes Sprinter 316 CDI mit einer Angebotssumme in Höhe von 45 200 Euro brutto liefern. Den Aufbau wird die Firma Martin Schäfer aus Oberderdingen für knapp über 40 000 Euro montieren und vervollständigt wird das Fahrzeug für knapp 3500 Euro von der Firma Wolfgang Jahn aus Wendelstein. Die Gesamtkosten des Fahrzeuges in Höhe von rund 88 800 Euro werden noch vom Staat mit 15 500 Euro bezuschusst. sae