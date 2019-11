Beschädigung wurde beobachtet

In der Nacht zum Mittwoch wurde eine Einwohnerin der Gemeinde Euerdorf auf einen Mann aufmerksam, der wiederholt an ihrer Wohnungstür läutete. Zudem schrie der Mann auf der Straße herum. Die Wut des Mannes gipfelte darin, dass er an einem geparkten Pkw einen Scheibenwischerarm abknickte. Als die Polizei eintraf, war der Mann nicht mehr vor Ort. Er wurde mittlerweile jedoch identifiziert. Sein Anlass für die Tat wird noch durch die weiteren Ermittlungen zu klären sein. Der Sachschaden am Fahrzeug liegt bei etwa 200 Euro. pol