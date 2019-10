Der Marktgemeinderat Maßbach tagt am Dienstag, 8. Oktober, um 19 Uhr im Sitzungssaal. Die Gemeinderäte befassen sich mit der Ortsabrundung in der Burggasse in Volkershausen, der Radwegeverbindung Schweinfurt-Ellertshäuser See, der Beförderung der Hortkinder von der Grundschule Poppenlauer zum Hort in Maßbach, der Errichtung von touristischen Unterrichtstafeln an der Bundesautobahn A 71, der Bestellung eines behördlichen Datenschutzbeauftragten und der Berufung des Gemeindewahlleiters für die Kommunalwahlen am 15. März 2020. sek