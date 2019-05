Berufung: "Aus dem Festzelt nach Afrika"

Das Chapter Obermain von "Christen im beruf" lädt heute, Freitag, 3. Mai, um 19.15 Uhr ins "Hotel Fränkischer Hof" in Baiersdorf zu einem Vortrag ein. Das Thema lautet: "Aus dem Festzelt nach Afrika". Referent ist Richard Dippold aus Bayreuth. Dippold ist aufgewachsen in der Fränkischen Schweiz als Sohn eines Nebenerwerbs-Landwirts. Dass er als einziger Sohn auf dem Hof mithelfen muss, ist eine frühe Erfahrung die nicht schadet. Er erkennt seine Gaben und bildet sich weiter zum Maschinenbautechniker, ist beschäftigt in einem weltweit agierendem Konzern. Sein musikalisches Talent führt Richard Dippold auch in viele Festveranstaltungen. Doch seine Berufung liegt anderswo ... red