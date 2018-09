Berufswahl-Infoabend an der Realschule

Am Donnerstag, 20. September, ab 17.30 Uhr veranstaltet die Georg-Hartmann-Realschule Forchheim (Pestalozzistraße 2) einen großen Berufswahlinformationsabend. Der Abend richtet sich vorrangig an die Schüler der neunten Klassen und deren Eltern, für die alle Aspekte rund um die Berufsfindung in den kommenden Jahren ein großes Thema sein werden. Über 30 Firmen und Fachschulen werden sie in diesem Jahr dabei unterstützen. red