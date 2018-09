Berufsstart bei Uponor und Unicor

15 neue Auszubildende haben am Montag ihre Berufsausbildung bei Uponor und bei Unicor in Haßfurt begonnen. In einem Ausbildungsverbund der beiden Unternehmen werden die jungen Menschen in fünf verschiedenen Berufen ausgebildet. Die Neulinge bekamen am ersten Arbeitstag nicht nur die Begrüßungsmappe überreicht, die alle wesentlichen Unterlagen für die Ausbildung und das Arbeiten in den beiden Unternehmen enthält. Sie erhielten auch einen ersten Einblick in die Lehrwerkstatt von Unicor sowie verschiedene Bereiche von Uponor. Darüber hinaus stand das gegenseitige Kennenlernen im Mittelpunkt des ersten Tages.

Auch die kommenden Tage werden sicherlich spannend in der Haßfurter Industriestraße, denn Uponor hat für seine Auszubildenden ein viertägiges Einführungsprogramm aufgelegt. Dieses beinhaltet verschiedene Informationsveranstaltungen, um den Start ins Berufsleben zu erleichtern, die Anforderungen des Marktes zu verstehen und die Regeln im Unternehmen kennenzulernen. Zudem steht am Dienstag eine Betriebsrallye an, bei der das Unternehmen erkundet werden kann. "Ein wichtiges Anliegen ist es uns dabei, den jungen Menschen nicht nur relevante Informationen für die Ausbildung, sondern auch unsere Werte zu vermitteln", betont Guido Scharch, Personalleiter Deutschland bei Uponor.

Klaus Kaufmann, Geschäftsführer bei Unicor, ist vom Nutzen der gemeinsamen Ausbildung mit Uponor überzeugt: "Der Ausbildungsverbund von Uponor und Unicor bietet den Auszubildenden die Möglichkeit, bereits in der Ausbildung andere Strukturen und Prozesse kennenzulernen und sich in eine andere Arbeitsumgebung einzubringen."

Im neuen Ausbildungsjahrgang werden am Standort Haßfurt ausgebildet: Janina Aumüller, Lea Golz, Lea Ott, Marco Rössner, Simon Rübig (alle Industriekaufmann/-frau bei Uponor); David Kalnbach, Niklas Mitesser, Hannes Wagner (alle Zerspanungsmechaniker bei Uponor); Benedikt Fischer (Industriemechaniker bei Uponor); Nick Fenzl (Fachlagerist bei Uponor); Lukas Dütsch, Clemens Gehring (beide Zerspanungsmechaniker bei Unicor); Michael Stach, Anthony Vogt (beide Industriemechaniker bei Unicor); Jonas Hümmer (Elektroniker bei Unicor).

Interessierte können sich bereits für einen Ausbildungsplatz 2019 bewerben (mehr dazu im Internet auf www.uponor.de/karriere; www.unicor.de). red