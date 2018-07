Berufsschule wird saniert

red



Bei der Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport am Mittwoch, 11. Juli, beinhaltet die Tagesordnung neben der Auftragsvergabe zur Erstellung einer landkreisweiten Planung zur Anbindung derSchulen und öffentlichen Gebäude an ein Glasfasernetz auch den Grundsatzbeschluss zur Generalsanierung der staatlichen Berufsschule in Kronach . Beginn ist um 14 Uhr im Sitzungszimmer des Landratsamtes.