Berufsschule wird für viel Geld saniert

Der Bauausschuss des Erlanger Stadtrats hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, für 76 Millionen Euro den Werkstättentrakt der Berufsschule neu zu bauen und den gewerblichen Trakt mit den Unterrichts- und Verwaltungsräumen zu sanieren. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Der zweiflügelige Neubau des Werkstättentrakts ist viergeschossig geplant. Im Innenhof des Unterrichts- und Verwaltungstraktes soll eine Mensa errichtet werden, die zukünftig den gesamten Campus versorgt. Auf dem Dach des ans Fernwärmenetz angeschlossenen Gebäudes wird zudem eine Photovoltaikanlage installiert, die als Eigenstromanlage für alle Campus-Schulen ausgelegt ist.

Bauarbeiten bis 2026

Der Zeitplan sieht vor, im Sommer 2020 mit vorbereitenden Maßnahmen zu beginnen. In den Jahren 2021/2022 kann dann der Südflügel des Werkstättentrakts errichtet werden. Die Sanierung des gewerblichen Trakts soll in den Jahren 2022-2023 erfolgen, der Neubau des Mensagebäudes schließlich von Mitte 2023 bis Ende 2024. Für die Jahre 2024-2025/2026 ist dann der Abriss und Neubau des Werkstattflügels vorgesehen. Die Kosten für die Maßnahme einschließlich der Einrichtung werden auf rund 76 Millionen Euro geschätzt. Alle Planungen für Maßnahmen im Berufsschulgelände sind Teil des Masterplans "Campus berufliche Bildung". Der Masterplan sieht vor, das Berufsschulgelände an der Drausnickstraße neu zu ordnen und künftig auch die Wirtschaftsschule auf dem Ge-lände anzusiedeln. red