Berufsschule öffnet ihre Türen

Unter dem Motto "Bewegung" steht am Donnerstag, 19. Dezember, der Tag der offenen Tür des Deutschen Erwachsenen-Bildungswerks (DEB) in Erlangen. Von 8.15 bis 15.15 Uhr können Interessenten in der Michael-Vogel-Straße 1 e den Ausbildungsalltag an der Berufsfachschule für Kinderpflege hautnah erleben. Schulleitung, Lehrkräfte und Schüler geben Einblicke in die Ausbildung zum Kinderpfleger und laden zum offenen Unterricht ein. Sie informieren über Tätigkeitsfelder, Ausbildungsinhalte und Zugangsvoraussetzungen. Wer sich für die Ausbildung bewerben möchte, kann die Unterlagen zum Tag der offenen Tür persönlich abgeben. red