Berufsfachschule informiert

Am Mittwoch, 27. März, findet um 18.30 Uhr ein Informationsabend an den Berufsfachschulen für Ernährung und Versorgung, Kinderpflege und Sozialpflege der Erzdiözese Bamberg, derzeit am Heinrichsdamm 32 a, statt.

Im Mittelpunkt stehen Zugangsvoraussetzungen, Ausbildungsinhalten und Weiterbildungsmöglichkeiten an den drei Berufsfachschulen. Informationen über die neue Teilzeitausbildung an der Berufsfachschule für Kinderpflege sowie über die verkürzte Berufsausbildung an der Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung werden ebenfalls angesprochen. Die Berufsfachschulen Mariahilf bieten Schülern mit erfüllter Vollzeitschulpflicht, mit Mittelschulabschluss oder Mittlerem Schulabschluss, Quereinsteigern und jungen Müttern zukunftssichere Berufsausbildungen. Zudem kann der mittlere Schulabschluss erworben werden. Die Schulleitung, Theorie- und Praxislehrkräfte stehen am Abend allen Interessierten gerne zur Verfügung.

Weitere Informationen unter www.bfs-mariahilf.de, Telefon 0951/9558020 oder via E-Mail an schulleitung@bfs-mariahilf.de. red