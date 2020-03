Berufsfachschule gratuliert

"Wir sind Europa", so lautete das Motto des 54. bayerischen Landesleistungswettbewerbs für die Auszubildenden in der Hauswirtschaft. Die besten Schülerinnen aus ganz Bayern trafen sich zum Wettbewerb in Miesbach. Mit dabei auch Simone Hertlein aus der 12. Klasse EuV der Berufsfachschule Mariahilf in Bamberg - und das mit Erfolg.

An zwei Tagen galt es für alle Teilnehmerinnen, anspruchsvolle handlungsorientierte schriftliche Aufgaben und praktische Arbeiten im Bereich Speisenzubereitung und Gestalten zu meistern. Zudem führten sie Präsentationen und Gespräche zur Dienstleistungskompetenz durch und mussten Aufgaben im Team lösen. Simone Hertlein ging als hervorragende 2. Siegerin aus dem 54. bayerischen Landesleitungswettbewerb hervor und darf nun im März in Lübeck bei der deutschen Juniorenmeisterschaft der Hauswirtschaft das Bundesland Bayern vertreten. Auch für die frisch renovierte Berufsfachschule Mariahilf und ihren Fachbereich Ernährung und Versorgung ein großartiger Erfolg. red