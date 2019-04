Berufsfach- schulen stellen sich vor

Seit über 30 Jahren bilden die staatliche Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung sowie die staatliche Berufsfachschule für Kinderpflege in Coburg Schulabgänger in Vollzeit aus. In zwei Jahren kann der Abschluss zur Staatlich geprüften Hauswirtschaftshelferin/Hauswirtschaftshelfer erreicht werden. In der Ausbildung werden allgemeinbildende Fächer ebenso wie fachliche Inhalte vermittelt. Im Vordergrund steht dabei die Erweiterung des Wissens zum Beispiel in der Haushaltsführung, der Ernährung unterschiedlichster Menschen und das Eingehen auf menschliche Bedürfnisse.

Nur der Anfang

Diese Ausbildung kann den Einstieg in weiterführende Berufe darstellen: Staatliche geprüfte Assistent/in für Ernährung und Versorgung, Diätassistent/in, Hotelfachfrau/-mann und Fachlehrer/in. Es gibt sogar Schüler/innen, die das höhere Lehramt an beruflichen Schulen oder auch die Qualifikation als Fachlehrer/in erreicht haben.

Das gilt auch für die Kinderpflege. Hier erreicht man in zwei Jahren den Abschluss zur Staatlich anerkannten Kinderpflegerin oder Kinderpfleger. In unserer Gesellschaft werden die Versorgung und der Beginn der Ausbildung der Kinder immer mehr in die Hände von gut ausgebildeten Fachkräften gelegt.

Der Beginn für eine Fachlehrkraft liegt dabei in der Berufsfachschule. Hier erhalten die Auszubildenden die Grundlagen, das Wissen und die Fähigkeit mit Kindern zu arbeiten. Die Schule kann ebenfalls der Einstieg in viele andere weiterführende Berufe sein: Erzieher/in, Sozialpädagoge/in, Logopäde/in.

Anmeldungen laufen

Die staatliche Berufsfachschulen in Coburg vermitteln bei entsprechendem Notendurchschnitt außerdem den mittleren Schulabschluss. Momentan laufen die Anmeldungen fürs neue Schuljahr in der Allee 12 in 96450 Coburg. red