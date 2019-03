Berufsbild in der Physiotherapie

Der Frauen Union ist es gelungen, den Schulleiter der Medauschule, Bernd Frittrang, am Mittwoch, 27. März, zu einem Vortrag zum Thema "Therapieberuf - Frauenberuf? - Ausbildung und Berufsbild in Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie" zu gewinnen. Zu Beginn führt Frittrang durch die Medauschule. Der Frauen Union ist es laut einer Mitteilung sehr wichtig, über diese interessanten Frauenberufe zu informieren. Gäste sind willkommen. Beginn ist um 18.30 Uhr in Schloss Hohenfels. Anmeldungen sind unter Telefon 09561/99800 erbeten. red