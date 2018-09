Berufsbegleitend studieren in Bamberg

Die Hochschule der Bayerischen Wirtschaft (HDBW) ist eine private Hochschule mit Fokus auf Wirtschaft und Technik. Beim Infoabend am Donnerstag, 13. September, um 17.30 Uhr in den Räumen der HDBW in Bamberg, Lichtenhaidestraße 15, können sich Besucher vor Ort über ein berufsbegleitendes Studium informieren. Weitere Infos und Anmeldung per E-Mail an studienberatung@hdbw-hochschule.de, Telefonnummer 0951/9322451 oder unter www.hdbw-hochschule.de. red