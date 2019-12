Berufsausbildung zum Landwirt

Für Schüler, die sich für die Berufe Landwirt oder Fachkraft Agrarservice interessieren bietet das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Coburg in Zusammenarbeit mit der Berufsschule zwei Infoabende an. Bildungsberater Klaus Reininger und Jens-Peter Döll von der staatlichen Berufsschule erläutern die Inhalte und den Ablauf der Berufsausbildungen sowie Weiterbildungsmöglichkeiten. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 3. Dezember, um 19.30 Uhr im Landwirtschaftsamt Coburg in der Goethestraße 6 und am Mittwoch, 4. Dezember, um 19.30 Uhr im Landwirtschaftsamt Bamberg, Schillerplatz 15 statt. red