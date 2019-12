Berufsagentur für Jugend

Die Arbeit mit und für erwerbsfähige Hilfebedürftige unter 25 Jahren besser untereinander zu koordinieren - das ist das Ziel der neuen Jugendberufsagentur Bamberg. Gegründet wurde sie von der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg, den Jobcentern Stadt und Landkreis sowie dem Stadtjugendamt und dem Bereich Soziales, Familie, Jugend am Landratsamt Bamberg. Die beiden Kooperationsverträge mit Stadt und Landkreis wurden unlängst im Rathaus unterzeichnet.

"Miteinander statt nebeneinander für Jugendliche" zu arbeiten, so kann man das Leitmotiv der beteiligten Behörden beschreiben. Denn gemeinsame Aufgaben der Jugendhilfe, der Arbeitsagentur sowie der Träger der Grundsicherung ist es, die berufliche und soziale Integration sowie den Ausgleich sozialer Benachteiligungen und die Überwindung individueller Beeinträchtigungen von Jugendlichen zu fördern. Mit einer engen Kooperation im Sinne einer verbesserten Transparenz, vertieftem Informationsaustausch und der Harmonisierung der Abläufe und Maßnahmen zwischen den Partnern soll dieses Ziel erreicht werden. So sind gemeinsame Beratungstermine möglich, ohne dass der Jugendliche von einer Behörde zur nächsten gehen muss. Aber auch die Arbeit zwischen den Behörden kann effizienter gestaltet werden, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

"Die Kooperationspartner besitzen langjährige Erfahrung in der Arbeit mit jungen Menschen. Dieses wertvolle Know-how wird nun gebündelt und damit noch zielgerichteter eingesetzt", freut sich OB Andreas Starke (SPD) über die Gründung der Jugendberufsagentur Bamberg. Auch Landrat Johann Kalb (CSU) sieht in diesen Vereinbarungen ein Zeichen für die bestens koordinierte Zusammenarbeit der Region. red