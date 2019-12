Berufliches Schulzentrum macht mit bei Weihnachtstruckern

In diesem Jahr beteiligte sich das Berufliche Schulzentrum Forchheim schon zum zweiten Mal an der Aktion "Die Johanniter-Weihnachtstrucker". In den ersten beiden Dezemberwochen wurden daher in den Klassen des Beruflichen Schulzentrums Sach- und Geldspenden gesammelt.

Für die Sachspenden orientierten sich die Schüler an der Packliste, damit alle Pakete ähnlichen Inhalt hatten. Manche Klassen steuerten komplette Pakete bei, andere unterstützen die Aktion mit teils großzügigen Geldspenden. Von diesen Beiträgen konnten dann noch etliche weitere Paketinhalte gekauft werden.

45 Pakete

Mit der tatkräftigen Unterstützung von einigen Schülern und Lehrern wurden am Ende insgesamt 45 Pakete gepackt und am Freitag, 20. Dezember, an die Johanniter übergeben. Für die Sammelaktion stellte dem Beruflichen Schulzentrum Forchheim wie auch schon im letzten Jahr einer der Ausbildungsbetriebe, die Wellpappe Forchheim GmbH & Co KG, die benötigten Kartons kostenlos zur Verfügung. red