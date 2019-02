Beruflich neu orientieren

Am Donnerstag, 21. Februar, gibt es von 14 bis 17 Uhr die Möglichkeit einer Kurzberatung zum Thema berufliche Neuorientierung und Weiterbildung in der Agentur für Arbeit Lichtenfels, Gabelsbergerstraße 10a. Interessierte können sich ohne Termin informieren, wie die Agentur für Arbeit in einer Pressemitteilung schreibt.

Kurzes Gespräch

Üblicherweise kann man sich im Rahmen eines Beratungstermins bei der Agentur für Arbeit darüber informieren. Für den ersten Schritt kann jedoch bereits ein kurzes Gespräch hilfreich sein. Die Agentur für Arbeit Lichtenfels bietet daher exklusiv die "Kurzberatung ohne Anmeldung" an.

Wer sich beruflich weiterbilden oder neu orientieren will, kann daher mit einem Experten erste wichtige Fragen klären. Was kann ich - was will ich - was wird gesucht? Eine gute und professionelle Karriereberatung kann hier weiterhelfen. Dazu werden umfangreiche Kenntnisse des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes benötigt.

Eine objektive Beratung berücksichtigt auch die Förderungsmöglichkeiten für eine berufliche Weiterbildung.

Brigitte Glos, die Leiterin der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg: "Die Arbeitslosigkeit erreichte 2018 den Tiefststand von vor 38 Jahren. Unsere Arbeitslosenquote war deutlich besser als die des Bundes. Trotz internationaler Unsicherheiten ist eine Trendwende nicht in Sicht. Mein Credo für dieses Jahr in Anbetracht der rasant fortschreitenden Digitalisierung lautet: Veränderungen beherzt angehen und dem Wandel durch Lernen mitgestalten. Meinen Vermittlern fällt auf, dass sich vermehrt fest angestellte Arbeitnehmer bei ihnen zur Beratung arbeitsuchend melden, die die gute Arbeitsmarktlage nutzen möchten, um sich beruflich und finanziell zu verbessern." red